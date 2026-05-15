Карпин назвал победителя РПЛ-2025/26

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о чемпионе РПЛ. Он уверен, что выиграет «Зенит».
«Это достаточно простой вопрос. Думаю, что «Зенит» уже не отпустит чемпионство.
Им достаточно ничьей в последнем туре и как минимум вничью они сыграют», – сказал Карпин.
- «Зенит» занимает первое место по итогам 29 туров РПЛ. Петербуржцы опережают «Краснодар» на два очка.
- В заключительном матче сезона сине-бело-голубые сыграют в «Ростовом». Для чемпионства им нужно не проиграть.
