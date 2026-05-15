Карпин назвал победителя РПЛ-2025/26

Вчера, 17:34
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о чемпионе РПЛ. Он уверен, что выиграет «Зенит».

«Это достаточно простой вопрос. Думаю, что «Зенит» уже не отпустит чемпионство.

Им достаточно ничьей в последнем туре и как минимум вничью они сыграют», – сказал Карпин.

  • «Зенит» занимает первое место по итогам 29 туров РПЛ. Петербуржцы опережают «Краснодар» на два очка.
  • В заключительном матче сезона сине-бело-голубые сыграют в «Ростовом». Для чемпионства им нужно не проиграть.

evgevg13
1778855758
о, "провидец" твою дивизию...
Антрацитовый волхв
1778857505
Ну раз Карпин сказал, что чемпионом станет Зенит, значит точно чемпионом станет... Краснодар.
...уефан
1778861308
...уже всё знает! "Это вж-ж-ж, неспроста!"(с)...
krazzznowk
1778862151
subbotaspartak
1778862804
Чемпионом как всегда будет Спартак, а на первом месте всё равно кто...
CSKA57
1778864392
Как Карпину удается всегда угадывать? Опасный он человек!)))
