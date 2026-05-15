  • Карседо высказался о двух последних матчах «Спартака» в сезоне

Вчера, 12:30
3

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от концовки сезона.

Красно-белые сыграют 17 мая в 30-м туре РПЛ с «Динамо Мх», а затем – 24 мая в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром».

«В оставшихся играх мы хотим сохранить ту структуру, в которой работаем. Важно донести до игроков, чтобы они доверяли нам, продолжали верить в успех и были еще увереннее.

Мы проделали большую работу, но теперь нас ждут два матча, от которых зависит итоговый результат. Сначала постараемся взять три очка в Махачкале и побороться за третье место. А затем будет битва за трофей в Кубке», – сказал Карседо.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
Литейный 4 (returned)
1778838166
Свинарня прыгнула выше головы, оторвавшись от многолетнего насиженного 6 места. Гыгыгы
Цугундeр
1778841805
) Сберечь очко в Махачкале и биться за трофей на рынке в "Луже"..) А на рынке краснодарским равных нет.)) Особенно армянам.
Everest13
1778842840
Ну аутсайдеру проиграть эта тема для Спартака не нова))), а третье место определит только Локомотив, Краснодар после осечки с Динамо не отдаст финальную игру..., но в любом случае последние две игры Спартаку нужно бороться, если выйграют оба матча то это будет крутая весна для команды и фанатов
