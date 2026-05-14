«Спартак» оштрафован за победный кубковый матч с ЦСКА

Вчера, 20:18
1

КДК РФС наказал «Спартак» на 200 тысяч рублей по итогам кубкового матча с ЦСКА (1:0).

«З скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей.

За использование зрителями пиротехнических изделий – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей», – написал КДК.

  • Кубковый суперфинал «Спартак» – «Краснодар» состоится 24 мая в «Лужниках». Стадион принимает главный кубковый матч с 2022 года.
  • «Спартак» не брал кубковый трофей с 2022 года. Тогда в финале красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо» со счетом 2:1.
  • «Краснодар» дважды играл в финале Кубка, но оба раза уступил в серии пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.

Источник: РФС
Россия. Кубок Спартак ЦСКА
Айболид
1778784962
Не ,ну заголовки на этом сайте явно дегенарат пишет . "...за действия своих болельщиков" или "...по итогам матча" .
