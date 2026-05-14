«Спартак» оштрафован за победный кубковый матч с ЦСКА

КДК РФС наказал «Спартак» на 200 тысяч рублей по итогам кубкового матча с ЦСКА (1:0).

«З скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей.

За использование зрителями пиротехнических изделий – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей», – написал КДК.