«Спартак» оштрафован за победный кубковый матч с ЦСКА

КДК РФС наказал «Спартак» на 200 тысяч рублей по итогам кубкового матча с ЦСКА (1:0).
«З скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей.
За использование зрителями пиротехнических изделий – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей», – написал КДК.
- Кубковый суперфинал «Спартак» – «Краснодар» состоится 24 мая в «Лужниках». Стадион принимает главный кубковый матч с 2022 года.
- «Спартак» не брал кубковый трофей с 2022 года. Тогда в финале красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо» со счетом 2:1.
- «Краснодар» дважды играл в финале Кубка, но оба раза уступил в серии пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.
