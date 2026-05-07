Пономарев – о защитниках «Спартака»: «Две телеги несмазанные»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал оборону «Спартака» по итогам финального матча Пути регионов FONBET Кубка России.

Армейцы уступили со счетом 0:1.

Это первая игра ЦСКА после отставки Фабио Челестини.

«Спартак» в кубковом суперфинале встретится с «Динамо» или «Краснодаром».

«Первый тайм прошeл как-то по инерции, как при Челестини. А второй тайм был совсем другой. Он показал, как наши ребята умеют играть в футбол.

Бандикян оказался самым опасным в нападении. Очень хороший мальчишка, который интересно играет. Видно, что ему нравится играть в футбол.

Он много импровизирует, и просто делает то, что умеет. Молодец мальчишка! Но два момента он не использовал, и третий Мусаев.

Один мяч всего надо было забить, чтобы «Спартак» скончался, потому что обороны у них нет. Там такая чeрная дыра у них в защите!

Джику и Ву – две телеги несмазанные, которые можно обыгрывать как угодно, не бегут.

Очень обидно, что наши не забили один мяч, потому что тогда «Спартак» бы посыпался», – сказал Пономарев.