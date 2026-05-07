  • Пономарев – о защитниках «Спартака»: «Две телеги несмазанные»

Пономарев – о защитниках «Спартака»: «Две телеги несмазанные»

Вчера, 20:42
10

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал оборону «Спартака» по итогам финального матча Пути регионов FONBET Кубка России.

  • Армейцы уступили со счетом 0:1.
  • Это первая игра ЦСКА после отставки Фабио Челестини.
  • «Спартак» в кубковом суперфинале встретится с «Динамо» или «Краснодаром».

«Первый тайм прошeл как-то по инерции, как при Челестини. А второй тайм был совсем другой. Он показал, как наши ребята умеют играть в футбол.

Бандикян оказался самым опасным в нападении. Очень хороший мальчишка, который интересно играет. Видно, что ему нравится играть в футбол.

Он много импровизирует, и просто делает то, что умеет. Молодец мальчишка! Но два момента он не использовал, и третий Мусаев.

Один мяч всего надо было забить, чтобы «Спартак» скончался, потому что обороны у них нет. Там такая чeрная дыра у них в защите!

Джику и Ву – две телеги несмазанные, которые можно обыгрывать как угодно, не бегут.

Очень обидно, что наши не забили один мяч, потому что тогда «Спартак» бы посыпался», – сказал Пономарев.

Источник: «Советский спорт»
Комментарии (10)
nik55
1778176698
не путай -кони посыпались
Хулиганин
1778177530
Тема не раскрыта. При такой защите и не забить. Нападение коней дабл-зеро. Все хваленые вундеркинды просто жиденько обделались.
ziborock
1778177696
Напомните Пономареву что ЦСКА до Спартака 6 игр не выигрывал потому что у них ни обороны ни атаки нет - "черные дыры"! И вообще, что то много здесь ноунейма Пономарева который за всю свою армейскую карьеру ничего не выиграл! 8 лет в ЦСКА - 113 игр....лавочник?!
ySS
1778178479
Кому-то они даже и не телеги, а просто столбы, но не атаке Цска. Армянский мальчик, неплох, но сырой ещё и появился от безысходности
NewLife
1778178837
Обиду ветерана можно понять. Но всем теперь это пох)
MrSmit
1778179223
Какое тогда ущербное нападение у коней, если не смогли забить телегам. Что за хромые клячи у них играют.
FWSPM
1778183533
Там такая чeрная дыра у них в защите! Джику и Ву – две телеги несмазанные, которые можно обыгрывать как угодно, не бегут. ---------------------- Тут прав на все 100%
Avitaminoz
1778189662
Почему при проигрыше Спартака Тихонов, Титов и прочие ветераны такое себе не позволяют?
