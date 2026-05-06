Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гришин назвал «Спартак» фаворитом дерби: «Только слепой не видит проблемы ЦСКА»

Гришин назвал «Спартак» фаворитом дерби: «Только слепой не видит проблемы ЦСКА»

6 мая, 14:59
3

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА Александр Гришин высказался о сегодняшнем матче красно-синих со «Спартаком».

«Фаворит однозначно «Спартак», потому что здесь всe логично: хорошая игра, Карседо нашел классное сочетание между игроками, хорошая схема. А у ЦСКА проблемы, их только слепой не видит. Физически команда плохо готова, какие‑то непонятные конфликты в раздевалке, смена тренера.

Но такие игры, особенно кубковые – это всегда игра на три результата, всe может случиться. Условно, любой форс‑мажор в виде удаления в команде фаворита, и уже фаворит – не фаворит.

Поэтому игра будет сложной, но больше шансов выиграть у «Спартака», потому что играют на своем поле. Билеты все проданы за две недели, болельщиков «красно‑белых» будет намного больше. Поддержка трибун – тоже немаловажный фактор. Будем ждать хорошей игры и много голов. Посмотрим вечером, кто выиграет», – сказал Гришин.

  • Игра «Спартак» – ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России начнется в 20:00 мск.
  • Победитель выйдет в суперфинал турнира, где встретится с победителем противостояния «Краснодара» и «Динамо».

Еще по теме:
Канчельскис оценил шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в дерби
Семин сделал прогноз на дерби «Спартак» – ЦСКА 5
Юран определил фаворита матча «Спартак» – ЦСКА 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Гришин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1778074252
Не скажу за армейцев, но в Спартаке тоже не все ладно с игрой. Огромные провалы в обороне, практически в каждом матче хватаем пенальти в наши ворота,последние две игры выглядели отвратно в плане реализации голевых моментов и движения игроков на поле.
Ответить
alp
1778079162
можно подумать у спартака все в фиалках..
Ответить
Главные новости
«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе
11:43
«Локомотив» сообщил о продаже Батракова
11:31
4
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
9
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
3
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
5
Все новости
Все новости
Игроки «Динамо» не могут вылететь из Краснодара
10:49
Тюкавин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
10:19
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»
00:59
7
Кордоба высказался о кубковой победе «Краснодара» над «Динамо»
00:39
1
Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
Вчера, 23:49
1
Гусеву не понравились два вопроса журналистов после поражения «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 23:38
5
ВидеоСкопинцев спас «Динамо» от гола, приняв удар лицом
Вчера, 23:14
1
Кубок России. «Краснодар» победил «Динамо» по пенальти и сыграет в суперфинале со «Спартаком»
Вчера, 22:45
72
Пономарев – о защитниках «Спартака»: «Две телеги несмазанные»
Вчера, 20:42
10
Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом
Вчера, 19:41
27
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо»: 7 мая 2026
Вчера, 19:18
3
Пономарев объяснил поражение ЦСКА от «Спартака» в кубковом финале
Вчера, 17:17
5
Экс-судья Федотов разобрал отмену удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 14:51
9
Мостовой заявил о своей причастности к победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:15
6
Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:09
4
Литвинов высказался об отмене красной карточки Облякова в дерби
Вчера, 10:32
30
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в дерби
Вчера, 08:30
3
Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:33
5
Заявление «Фратрии» после победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:03
5
Губерниев прокомментировал проход «Спартака» в суперфинал
Вчера, 00:42
4
Впечатления Карпина от победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 00:37
3
Карседо ответил на вопрос, с кем хочет сыграть в суперфинале Кубка
Вчера, 00:27
8
В «Спартаке» опять недовольны Карасевым
6 мая
19
Фото«Спартак»: «Москва красно-белая – была, есть и будет»
6 мая
5
Выявился виновник вылета ЦСКА от «Спартака»
6 мая
8
Карседо прокомментировал кубковую победу «Спартака» над ЦСКА
6 мая
6
Интервью тренера ЦСКА после матча со «Спартаком»
6 мая
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 