Гришин назвал «Спартак» фаворитом дерби: «Только слепой не видит проблемы ЦСКА»

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА Александр Гришин высказался о сегодняшнем матче красно-синих со «Спартаком».

«Фаворит однозначно «Спартак», потому что здесь всe логично: хорошая игра, Карседо нашел классное сочетание между игроками, хорошая схема. А у ЦСКА проблемы, их только слепой не видит. Физически команда плохо готова, какие‑то непонятные конфликты в раздевалке, смена тренера.

Но такие игры, особенно кубковые – это всегда игра на три результата, всe может случиться. Условно, любой форс‑мажор в виде удаления в команде фаворита, и уже фаворит – не фаворит.

Поэтому игра будет сложной, но больше шансов выиграть у «Спартака», потому что играют на своем поле. Билеты все проданы за две недели, болельщиков «красно‑белых» будет намного больше. Поддержка трибун – тоже немаловажный фактор. Будем ждать хорошей игры и много голов. Посмотрим вечером, кто выиграет», – сказал Гришин.