«Динамо» предложили назначить Моуринью

«Динамо» предложили назначить Жозе Моуринью на пост главного тренера. Этот совет дал бывший генеральный директор клуба Юрий Заварзин.

Моуринью сейчас возглавляет «Бенфику».

Ранее сообщалось, что португальцы готовятся к уходу специалиста.

Жозе рассматривает «Реал».

«Динамо» может пригласить Моуринью. Они способны пригласить вообще кого угодно. В клубе с деньгами все прекрасно, возможности есть. Можно даже попросить двоих-троих олигархов помочь. Поверьте мне, что они не откажут. «Динамо» потянуло бы Моуринью. Португалец принес бы в команду победный дух. Все, кто рядом с ним, верят, что он победитель.

Когда я работал в «Динамо», то Моуринью приезжал к нам с агентом Жорже Мендешем. Познакомились с Владимиром Егоровичем Проничевым, с динамовской структурой. Моуринью неоднократно бывал в Москве.

В свое время «Динамо» должен был возглавить Луис Фелипе Сколари. Мы с ним встречались, он сказал, что освободится позже, поэтому пока возьмите Иво Вортманна. Сколари освободился, но возглавил сборную Бразилии, хотя должен был стать тренером «Динамо». Не доехал», – сказал Заварзин.