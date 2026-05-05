Дмитриев прокомментировал продление контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев поделился эмоциями после заключения нового соглашения с клубом.
Сегодня было объявлено о продлении контракта между сторонами до лета 2030 года.
«Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в «Спартаке».
Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим. И для меня огромная честь подписать новый контракт, ведь это говорит о том, что клуб в меня верит.
Я счастлив. Сделаю все, чтобы с каждым днем становиться лучше и приносить максимум пользы «Спартаку»!
Пользуясь случаем, хочу попросить болельщиков поддержать нас на финише сезона в решающих матчах. А мы, в свою очередь, отдадим все силы, чтобы их порадовать», – сказал 21-летний футболист.
- Дмитриев – основной игрок красно-белых на левом фланге, способный закрыть позиции защитника и вингера.
- «Спартак» в 2024 году выкупил его у «Урала» за 2,5 миллиона евро.
- В составе столичной команды Игорь забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 32 матчах.
