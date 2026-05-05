Дмитриев прокомментировал продление контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев поделился эмоциями после заключения нового соглашения с клубом.

Сегодня было объявлено о продлении контракта между сторонами до лета 2030 года.

«Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в «Спартаке».

Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим. И для меня огромная честь подписать новый контракт, ведь это говорит о том, что клуб в меня верит.

Я счастлив. Сделаю все, чтобы с каждым днем становиться лучше и приносить максимум пользы «Спартаку»!

Пользуясь случаем, хочу попросить болельщиков поддержать нас на финише сезона в решающих матчах. А мы, в свою очередь, отдадим все силы, чтобы их порадовать», – сказал 21-летний футболист.