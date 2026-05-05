Реакция Радимова на увольнение Челестини из ЦСКА

Экс-зенитовец Владислав Радимов высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.
«Из всего, что с ЦСКА весной происходило, увольнение Челестини вытекло абсолютно закономерно.
Следующий матч – «Спартак» в Кубке, то есть надо встряхнуть команду. А по тому, что вот сейчас наблюдаешь в исполнении ЦСКА, шансов против «Спартака» вообще никаких бы не было.
То есть должен быть кто-то, кто сейчас встряхнeт к следующему матчу. Фамилия, я думаю, здесь уже даже не важна вообще», – заявил Радимов.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
