Реакция Радимова на увольнение Челестини из ЦСКА

Экс-зенитовец Владислав Радимов высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«Из всего, что с ЦСКА весной происходило, увольнение Челестини вытекло абсолютно закономерно.

Следующий матч – «Спартак» в Кубке, то есть надо встряхнуть команду. А по тому, что вот сейчас наблюдаешь в исполнении ЦСКА, шансов против «Спартака» вообще никаких бы не было.

То есть должен быть кто-то, кто сейчас встряхнeт к следующему матчу. Фамилия, я думаю, здесь уже даже не важна вообще», – заявил Радимов.