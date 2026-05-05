  • Внучка Гинера: «Когда дедушка видит нечестное судейство – сразу следует звонок»

Внучка Гинера: «Когда дедушка видит нечестное судейство – сразу следует звонок»

5 мая, 23:23
6

Саша Гинер, внучка президента ЦСКА Евгения Гинера, не согласилась с мнением, что ее дедушка сейчас менее вовлечен в клубные процессы, чем раньше.

– Заметила, что Евгений Леннорович уже меньше погружен в дела ЦСКА.

– Не особо. До продажи клуба все решения принимал только дедушка. Теперь – не только, но ни у кого нет столько опыта и такой экспертизы, как у него. И он точно в курсе происходящего.

– В исполком РФС по-прежнему входит.

– Мы же ходим вместе на матчи. Когда дедушка видит нечестное судейство – сразу следует звонок. Говорит: «Буду поднимать этот вопрос на собраниях».

Несколько раз после такого судей проверяли на честность. Безучастным дедушку не назвать. При этом он стал, конечно, спокойнее, принимает все не так близко к сердцу.

Раньше с командой он был как с детьми: постоянно заходил в раздевалку, летал вместе с ней. Сейчас такого менторства меньше. Но ЦСКА – все равно дело всей его жизни и сердца.

  • 65-летний Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году.
  • Его внучка работает ведущей на клубном канале армейцев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1778012744
"Свадебный генерал"Гинер.
Ответить
VVM1964
1778014460
Звонок другу ?)...
Ответить
BarStep
1778040334
Ха! Сдала дедулю:)
Ответить
Plyash
1778058856
Судя по игре ЦСКА , на звонки дедушки кладут большой , толстый аппарат ...
Ответить
