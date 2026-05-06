  Внучка Гинера – о ценах: «Взяла салат и хумус, приносят счет – там чуть ли не 6 тысяч!»

Внучка Гинера – о ценах: «Взяла салат и хумус, приносят счет – там чуть ли не 6 тысяч!»

6 мая, 17:47
17

Ведущая ЦСКА ТВ Саша Гинер, внучка президента клуба Евгения Гинера, высказалась о ценах в магазинах и ресторанах.

– Комментарий под новостью о твоем трудоустройстве в ЦСКА: «Сразу видно: знает, что такое беззаботная жизнь. Хорошо, когда родственники богатые. Можно всю жизнь ничего не делать». Это справедливо?

– Отдаю себе отчет: мне легче, чем многим. Да, я имела возможность выбрать, чем заниматься. Меня ни в чем не ограничивали. Да, благодаря родителям я посмотрела мир и могу путешествовать с подругами – мне все еще выделяют на это бюджет. Да, я счастливый ребенок. Но в своей взрослой жизни я стараюсь развиваться и делать все, чтобы в комментариях отмечали не мою родословную, а то, что я сделала.

– Сколько стоит пакет молока?

– Где-то рублей 150, да? Сама хожу в магазины и пользуюсь доставкой. Каждый поход за продуктами выходит тысяч в пять рублей. Иногда бывают порывы приготовить пасту с курицей на всю семью или пироги с яблоком для папы. Хотя это вообще не дешевле, чем есть в ресторане.

– Не ощущаешь, как дорого стало сходить в ресторан?

– Еще как ощущаю. Раньше объедалась на 3 тысячи рублей – а поесть я люблю, стейк там, бургер, – а теперь меньше чем на 5 тысяч нигде не посидишь. Слов нет! Взяла тут салат и хумус – это как бы вообще не еда. Приносят счет – там чуть ли не 6 тысяч! У меня челюсть падает! Вглядываюсь в чек – а там вода тысяча, чай тоже. Это вообще!

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1778079649
Надо не по ресторанам шастать, а по пятёрочкам, да магнитам ходить. Тем более есть порывы приготовить пасту с курицей на всю семью или пироги с яблоком для папы.
Ответить
Интерес
1778080679
Обычные люди,зарабатывающие себе на жизнь своим трудом, начинают поход в ресторан с изучения меню.Там цены указаны.Большинство вообще с порога это делать начинают.Даже по Ойропе идёшь-в рядовой ресторан можно не заходить,чтобы цены посмотреть. А цен девочка не знает...
Ответить
Император 1
1778080698
Зачем её здесь публиковать
Ответить
sochi-2013
1778081419
Береги челюсть. Стоматологи вообще что-то. Чтоб им полное дупло больных зубов!
Ответить
gennadiy
1778082474
Ну и зачем это нам.Вы еще нам про comedy club расскажите,какие там несчастные за столиками по тнт сидят.
Ответить
timon2401
1778083280
Смотрю стало популярно обеспеченным внучкам, футболистам с миллионными контрактами жаловаться на цены)))
Ответить
subbotaspartak
1778085498
Бедные и несчастные...
Ответить
Taps
1778093199
Тупая овца из жёлтых еврейских новостей.
Ответить
DMитрий
1778098699
Внучка Гинера – о ценах: «Взяла салат и хумус, приносят счет – там чуть ли не 6 тысяч!» - Пришлось отрабатывать...
Ответить
kvm
1778103273
купи деду палец...
Ответить
