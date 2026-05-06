Внучка Гинера – о ценах: «Взяла салат и хумус, приносят счет – там чуть ли не 6 тысяч!»

Ведущая ЦСКА ТВ Саша Гинер, внучка президента клуба Евгения Гинера, высказалась о ценах в магазинах и ресторанах.

– Комментарий под новостью о твоем трудоустройстве в ЦСКА: «Сразу видно: знает, что такое беззаботная жизнь. Хорошо, когда родственники богатые. Можно всю жизнь ничего не делать». Это справедливо?

– Отдаю себе отчет: мне легче, чем многим. Да, я имела возможность выбрать, чем заниматься. Меня ни в чем не ограничивали. Да, благодаря родителям я посмотрела мир и могу путешествовать с подругами – мне все еще выделяют на это бюджет. Да, я счастливый ребенок. Но в своей взрослой жизни я стараюсь развиваться и делать все, чтобы в комментариях отмечали не мою родословную, а то, что я сделала.

– Сколько стоит пакет молока?

– Где-то рублей 150, да? Сама хожу в магазины и пользуюсь доставкой. Каждый поход за продуктами выходит тысяч в пять рублей. Иногда бывают порывы приготовить пасту с курицей на всю семью или пироги с яблоком для папы. Хотя это вообще не дешевле, чем есть в ресторане.

– Не ощущаешь, как дорого стало сходить в ресторан?

– Еще как ощущаю. Раньше объедалась на 3 тысячи рублей – а поесть я люблю, стейк там, бургер, – а теперь меньше чем на 5 тысяч нигде не посидишь. Слов нет! Взяла тут салат и хумус – это как бы вообще не еда. Приносят счет – там чуть ли не 6 тысяч! У меня челюсть падает! Вглядываюсь в чек – а там вода тысяча, чай тоже. Это вообще!