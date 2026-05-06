Стал известны планы «Зенита» по Ерохину

«Зенит» с вероятно не станет продлевать соглашение с полузащитником Александром Ерохиным.
В клубе из Санкт-Петербурга склоняются к тому, чтобы расстаться с хавбеком после завершения сезона. Срок контракта Ерохина с питерцами истекает этим летом.
В «Зените» на следующий сезон планируются серьeзные изменения в составе, связанные с омоложением команды и кадровой перестройкой.
- 36-летний Ерохин в этом сезоне провел за петербуржцев 20 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- Он выступает за «Зенит» с лета 2017 года.
