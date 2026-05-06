Стал известны планы «Зенита» по Ерохину

6 мая, 15:29
12

«Зенит» с вероятно не станет продлевать соглашение с полузащитником Александром Ерохиным.

В клубе из Санкт-Петербурга склоняются к тому, чтобы расстаться с хавбеком после завершения сезона. Срок контракта Ерохина с питерцами истекает этим летом.

В «Зените» на следующий сезон планируются серьeзные изменения в составе, связанные с омоложением команды и кадровой перестройкой.

  • 36-летний Ерохин в этом сезоне провел за петербуржцев 20 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
  • Он выступает за «Зенит» с лета 2017 года.

Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Павелий
1778071029
А Сирожа-физрук тоже уйдёт в рамках омоложения?
Semenycch
1778071528
Вообще Александр был бы полезнее на месте форварда, по сравнению с дельфином.
шахта Заполярная
1778072558
Оставьте парня еще лет на пять, а вдруг пригодится.
Литейный 4 (returned)
1778077086
Когда-то это должно случится. Спасибо Ерохе. Гыгыгы
ziborock
1778077477
"В «Зените» на следующий сезон планируются серьeзные изменения в составе" © А в каком сезоне их не было?! Опять всех подряд пачками скупать будут а отбракованных в фармы ссылать!
Интерес
1778082664
Да тут всё понятно.Остаётся вопрос :присмотрят ему какую-нибудь должностишку в структуре , или нет? По мне, так от него больше будет толку, чем от Аршавина,или его другаря Радимова.
Юбиляр
1778083324
Легенда может идти лесом, был бы конь и подковы бы сдернули! Гыгыгы.
nik55
1778096630
сторожил лавки
