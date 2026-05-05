Заявление «Локомотива» о новостях про Галактионова в ЦСКА

5 мая, 22:34
8

«Локомотив» опубликовал официальное заявление в связи с муссированием информации о скором уходе главного тренера Михаила Галактионова в ЦСКА.

«Уважаемые болельщики! В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в другой клуб.

Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК «Локомотив» еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года.

С Михаилом Михайловичем и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку, и ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков. Нас ждут две решающие встречи в борьбе за бронзовые медали.

Команда приглашает всех неравнодушных к красно-зеленым цветам на стадион в Черкизово 10 мая на матч против калининградской «Балтики», – говорится в публикации железнодорожников.

  • Галактионов в «Локо» с осени 2022 года.
  • Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.
  • ЦСКА вчера уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.
  • До конца сезона армейцев будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.

Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил
Император 1
1778009748
Короче говоря, летом увидим, правда или не
Император Бомжей
1778009814
Ну и молодцы, правильно сделали!
FFR
1778009981
Наверное агент Галактионова распространяет эти слухи, чтобы не вы3,14здили его из Локо.))
Красногорск_Фан
1778010828
все бы закончило заявление галактиошки. молчит
Cleaner
1778011077
Спасибо, локомотив, вроде как успокоил. Но дыма без огня не бывает...
biber.ru
1778012211
Михал Михалыч опроверг (?), а сами нет...
шахта Заполярная
1778017155
Пока коняшкам фартит, но верить нашем сми.
TomskFan
1778045381
у локо денег нет на трансферы, плюс уйдет ряд ключевых игроков, галу это порядком *******, и тут цска с бюджетом на трансферы, заплатит локо за галу и все, сменит вагон, на телегу.
