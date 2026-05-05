Заявление «Локомотива» о новостях про Галактионова в ЦСКА

«Локомотив» опубликовал официальное заявление в связи с муссированием информации о скором уходе главного тренера Михаила Галактионова в ЦСКА.
«Уважаемые болельщики! В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в другой клуб.
Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК «Локомотив» еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года.
С Михаилом Михайловичем и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку, и ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков. Нас ждут две решающие встречи в борьбе за бронзовые медали.
Команда приглашает всех неравнодушных к красно-зеленым цветам на стадион в Черкизово 10 мая на матч против калининградской «Балтики», – говорится в публикации железнодорожников.
- Галактионов в «Локо» с осени 2022 года.
- Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.
- ЦСКА вчера уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.
- До конца сезона армейцев будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.