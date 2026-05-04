Галактионов сделал заявление об уходе в ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию, что по окончании сезона он возглавит ЦСКА.
«Вся наша команда и тренерский штаб сосредоточены на успешном окончании сезона.
Хочу обратиться к представителям СМИ – относитесь к клубу уважительно, перепроверяйте информацию и не публикуйте недостоверную», – сказал Галактионов.
- Тренер в «Локо» с осени 2022 года.
- Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.
- ЦСКА сегодня уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.
- До конца сезона армейцев будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.
Источник: «Спорт-Экспресс»