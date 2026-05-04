Галактионов сделал заявление об уходе в ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию, что по окончании сезона он возглавит ЦСКА.

«Вся наша команда и тренерский штаб сосредоточены на успешном окончании сезона.

Хочу обратиться к представителям СМИ – относитесь к клубу уважительно, перепроверяйте информацию и не публикуйте недостоверную», – сказал Галактионов.