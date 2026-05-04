Галактионов сделал заявление об уходе в ЦСКА

4 мая, 21:28
12

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию, что по окончании сезона он возглавит ЦСКА.

«Вся наша команда и тренерский штаб сосредоточены на успешном окончании сезона.

Хочу обратиться к представителям СМИ – относитесь к клубу уважительно, перепроверяйте информацию и не публикуйте недостоверную», – сказал Галактионов.

  • Тренер в «Локо» с осени 2022 года.
  • Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.
  • ЦСКА сегодня уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.
  • До конца сезона армейцев будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил
Комментарии (12)
Интерес
1777919401
СМИ говорят про следующий сезон.
PAREVG.
1777919422
То есть и не подтвердил, но и не опроверг...
FFR
1777920263
Надеюсь это глупость не произойдёт,
bratskij
1777920393
Не понятно зачем ему менять вагонетку на телегу? Надеюсь это фейк от желтой прессы как всегда.
FWSPM
1777920552
вот оно что михалыч
BRO_football
1777923293
Уклончиво отвечает. Значит что-то есть. Надеюсь, переговоры сорвутся.
Niklas80
1777948695
Не дай Бог.
Shtthfckup
1777999071
Не сглазить бы, "Миша с поезда - Локомотиву легче"
