Бубнов – о футболисте «Спартака»: «На вид он наркоманом не выглядит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о том, что форвард «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.

34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

«Какая необходимость принимать ему допинг? Никакой необходимости в этом нет.

То же самое доказывал Шалимов и не доказал, закончил свою карьеру не только в «Интере», но и в футболе.

Сейчас будут доказывать. На вид он наркоманом не выглядит», – заявил Бубнов.