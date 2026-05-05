Бубнов – о футболисте «Спартака»: «На вид он наркоманом не выглядит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о том, что форвард «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.
34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.
«Какая необходимость принимать ему допинг? Никакой необходимости в этом нет.
То же самое доказывал Шалимов и не доказал, закончил свою карьеру не только в «Интере», но и в футболе.
Сейчас будут доказывать. На вид он наркоманом не выглядит», – заявил Бубнов.
- В воскресенье «Спартак» сообщил, что Заболотный был временно отстранен из‑за положительного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило форварду участвовать в тренировках и соревнованиях.
- В этом сезоне 34‑летний форвард провел 16 матчей, сделал 3 ассиста.
- Решение о возможных санкциях к Заболотному будет принято уже после завершения сезона.
