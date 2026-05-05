  Галактионов представил ЦСКА свою концепцию развития команды

Галактионов представил ЦСКА свою концепцию развития команды

5 мая, 17:09
18

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов активно занимается своим уходом в ЦСКА.

В частности, он уже презентовал представителям армейского клуба концепцию развития команды.

Вероятность его назначения оценивается как высокая.

«Всe подтверждается. Михаил Михайлович Галактионов уже презентовал представителям ЦСКА свою концепцию развития команды.

Галактионова в ЦСКА целенаправленно начали заводить тогда, когда тренер в очередной раз засомневался в своем будущем в «Локо».

Изначально идея завести Галактионова в ЦСКА выглядела бесперспективной. Но лоббистам Галактионова удалось выгодно продать своего кандидата человеку, который финансово поддерживает ЦСКА в условиях санкционных проблем.

Окончательное решение ещe не принято, но вероятность высока», – сообщил источник.

  • Тренер в «Локо» с осени 2022 года.
  • Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.
  • ЦСКА вчера уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.
  • До конца сезона армейцев будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.

Источник: телеграм-канал журналиста Александра Иванова
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил
Mirak92
1777990332
Я в принципе бы посмотрел его в качестве тренера. Хуже чем сейчас не будет
Император 1
1777990454
Реально что-ли , я думал очередной бред от журналистов
Красногорск_Фан
1777991434
На трибунах становится тише… Тает быстрое время чудес. До свиданья, наш ласковый Миша, Возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощанье, Вспоминай эти дни, вспоминай…
FWSPM
1777992747
продали михалыча с потрохами
Император Бомжей
1777993233
Да не уйдет он))
Красногвардейчик
1777993408
Нахрена ЦСКА сезонный тренер? Ну хорош уже в Спартак превращаться!!!!
trener7
1777993544
,,Это полный бред, это полный бред." А сам ушки в остро!
Cleaner
1777993783
Галактионов это близнец Челестини. То же самое, только вид сбоку. Зачем такое ЦСКА?????????????????????????????????
Snek
1777994451
Если хотят Галактионова, то зачем Челестини убрали? У них крайне похожий типаж. Мне кажется Личка лучше справится. Да и почему сейчас вообще убрали Челестини, надо было увольнять в перерыв на сборные, а сейчас то какой смысл?
boris63
1778027955
Дайте уже Серёге поработать, хуже точно не будет.
