Галактионов представил ЦСКА свою концепцию развития команды

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов активно занимается своим уходом в ЦСКА.

В частности, он уже презентовал представителям армейского клуба концепцию развития команды.

Вероятность его назначения оценивается как высокая.

«Всe подтверждается. Михаил Михайлович Галактионов уже презентовал представителям ЦСКА свою концепцию развития команды.

Галактионова в ЦСКА целенаправленно начали заводить тогда, когда тренер в очередной раз засомневался в своем будущем в «Локо».

Изначально идея завести Галактионова в ЦСКА выглядела бесперспективной. Но лоббистам Галактионова удалось выгодно продать своего кандидата человеку, который финансово поддерживает ЦСКА в условиях санкционных проблем.

Окончательное решение ещe не принято, но вероятность высока», – сообщил источник.