Галактионов представил ЦСКА свою концепцию развития команды

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов активно занимается своим уходом в ЦСКА.
В частности, он уже презентовал представителям армейского клуба концепцию развития команды.
Вероятность его назначения оценивается как высокая.
«Всe подтверждается. Михаил Михайлович Галактионов уже презентовал представителям ЦСКА свою концепцию развития команды.
Галактионова в ЦСКА целенаправленно начали заводить тогда, когда тренер в очередной раз засомневался в своем будущем в «Локо».
Изначально идея завести Галактионова в ЦСКА выглядела бесперспективной. Но лоббистам Галактионова удалось выгодно продать своего кандидата человеку, который финансово поддерживает ЦСКА в условиях санкционных проблем.
Окончательное решение ещe не принято, но вероятность высока», – сообщил источник.
- Тренер в «Локо» с осени 2022 года.
- Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.
- ЦСКА вчера уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.
- До конца сезона армейцев будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.