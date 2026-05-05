ЦСКА хочет назначить экс-тренера «Динамо» – это не Личка

5 мая, 16:43
12

ЦСКА рассчитывает договориться с бывшим главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем.

Армейцы хотят, чтобы 47-летний немец сменил уволенного Фабио Челестини.

Динамовцы тоже заинтересованы в возвращении Шварца.

«По политическим причинам приоритет немецкого тренера – работа на родине, он изучает варианты в Бундеслиге, однако и возвращение в Россию нынешним летом исключать нельзя», – сообщил источник.

  • Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • С бело-голубыми он становился бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22.
  • Прошлой осенью тренер покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Шварц Сандро Челестини Фабио
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1777988722
Дибилы....тот же Челестини, только хуже
Ответить
FFR
1777988731
Не приедет.
Ответить
Интерес
1777989106
Толстосумы с товарно-сырьевой биржи,ведомые "управдомом государства",настаивают на своём праве считать "отечественный продукт" некачественным.Это и есть "патриотизм"!
Ответить
Таврида
1777989905
NEIN!!!
Ответить
andr45
1777990499
ГЛАДИЛИН «Назначение Шварца – это «армейская» авантюра. У нас есть футболисты и специалисты, добились большего, и они наши! Я могу перечислить всех! Карпин, Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов, Юран, Березуцкий, Игдисамов! Ставить какую-то серьёзную задачу перед ним? Забудьте об этом, болельщики!» ЛОВЧЕВ «Щварц – это попытка руководства ЦСКА найти Старика Хоттабыча, который придёт и из ВЕСЬМА СРЕДНЕГО что-то слепит» ЧЕРВИЧЕНКО «Сейчас на замену Челестини придет Шварц, это ни в какие ворота. Если был Конте приехал, можно рассуждать, что это большой специалист, он ситуацию вырулит» ГУРЦКАЯ «Как можно выбрать Шварца, если на рынке есть Черчесов и Карпин. С какого ты выбираешь Шварца, когда есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат?»
Ответить
Пригожин Женя
1777991156
Я бы на месте цска просто вернул бы газзаева
Ответить
Strig
1777993060
мне конечно всё равно (по х.ую точнее) но наш футбол всё ниже и ниже..
Ответить
шахта Заполярная
1777995153
Если из динамо, то берите гуся, он хоть местный.
Ответить
ySS
1778006375
Не будет германец тренировать в РПЛ
Ответить
