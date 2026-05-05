ЦСКА хочет назначить экс-тренера «Динамо» – это не Личка

ЦСКА рассчитывает договориться с бывшим главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем.

Армейцы хотят, чтобы 47-летний немец сменил уволенного Фабио Челестини.

Динамовцы тоже заинтересованы в возвращении Шварца.

«По политическим причинам приоритет немецкого тренера – работа на родине, он изучает варианты в Бундеслиге, однако и возвращение в Россию нынешним летом исключать нельзя», – сообщил источник.