ЦСКА хочет назначить экс-тренера «Динамо» – это не Личка

ЦСКА рассчитывает договориться с бывшим главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем.
Армейцы хотят, чтобы 47-летний немец сменил уволенного Фабио Челестини.
Динамовцы тоже заинтересованы в возвращении Шварца.
«По политическим причинам приоритет немецкого тренера – работа на родине, он изучает варианты в Бундеслиге, однако и возвращение в Россию нынешним летом исключать нельзя», – сообщил источник.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- С бело-голубыми он становился бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22.
- Прошлой осенью тренер покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
Источник: «Спорт-Экспресс»