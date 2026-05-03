Бубнов прокомментировал волевую победу «Зенита» над ЦСКА

3 мая, 11:20
12

Бывший спартаковец Александр Бубнов проанализировал матч 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит».

  • Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. Москвичи забили первыми с пенальти, но затем пропустили три гола. Главный тренер Фабио Челестини не стал подавать в отставку после поражения.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ. Впереди у команды кубковое дерби против «Спартака» на «Лукойл Арене». Оно состоится 6 мая. Победитель отправится в суперфинал, который состоится 24 мая в «Лужниках».

«Зенит» в этом матче был очевидным фаворитом, играя практически оптимальным составом против ослабленного ЦСКА. У армейцев серьезные потери, плохой психологический климат и проблемы с физической готовностью – они не могут играть одинаково от первой до последней минуты. Если ЦСКА хорошо начинает первый тайм, то во втором обязательно проседает, а у «Зенита», наоборот, могут добавить, и добавить прилично.

ЦСКА мог дать бой, но ему нужно было тактически закрыться, играть без номинальных нападающих – выпустить Матеуса Алвеса и Энрике Кармо как атакующих полузащитников, заблокировать среднюю линию «Зенита» и использовать контратаки. Армейцы неплохо начали, на третьей минуте повели после пенальти Облякова, получили фору и могли перестроиться на игру вторым номером. Но если в первом тайме еще оказывали сопротивление, то во втором «Зенит» прибавил, и ЦСКА не выдержал темп.

«Зенит» забил фирменные голы своих ведущих игроков – Дивеев головой после углового, Энрике классно обыграл на замахах в штрафной и прицельно пробил, Соболев продавил защитника головой после идеальной передачи Глушенкова. Я считаю, что «Зенит» победил на классе, даже не прилагая больших усилий, в отличие от матча с «Локомотивом», где потерял очки. При такой игре ЦСКА даже вничью бы не сыграл – у них не было голевых моментов, кроме пенальти», – написал Бубнов.

Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Бубнов Александр
VVM1964
1777798443
Ни убавить ни прибавить - именно такие же мысли и у меня в процессе и после этого матча !....
ПалкоВводецъ007
1777800274
По щам знатно надавали. Гыгыгы
СильныйМозг
1777800906
За щеку дали, обычное дело, мАсквичи так любят. Даже судья не выручил.
Kosi4ek
1777802200
По игре все просто Юбилейные были сегодня на Коне!!!
Desma
1777802940
Главная проблема ЦСКА это Баринов. Как играл в Локомотиве сам по себе, так и продолжает играть. Иза-за него потерялся Кисляк. С приходом Гонду, Обляков оттянулся на второй план. Мусаев что есть, что нет, бесполезный игрок. Согласен с Бубновым, середину поля надо отдать бразильцам Алвесу и Кармо, чтобы те контролировали среднюю линию и снабжали мячами Лусиано. Гонду по сути один пытается что-то создать, отсюда уже 2 карточки огрёб.
нейтральныйкакникто
1777805354
Вопрос к знающим людям- почему БУБНОВ бывший СПАРТАКОВЕЦ а не бывший ДИНАМОВЕЦ????
