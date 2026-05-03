Бубнов прокомментировал волевую победу «Зенита» над ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Бубнов проанализировал матч 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит».

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. Москвичи забили первыми с пенальти, но затем пропустили три гола. Главный тренер Фабио Челестини не стал подавать в отставку после поражения.

ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ. Впереди у команды кубковое дерби против «Спартака» на «Лукойл Арене». Оно состоится 6 мая. Победитель отправится в суперфинал, который состоится 24 мая в «Лужниках».

«Зенит» в этом матче был очевидным фаворитом, играя практически оптимальным составом против ослабленного ЦСКА. У армейцев серьезные потери, плохой психологический климат и проблемы с физической готовностью – они не могут играть одинаково от первой до последней минуты. Если ЦСКА хорошо начинает первый тайм, то во втором обязательно проседает, а у «Зенита», наоборот, могут добавить, и добавить прилично.

ЦСКА мог дать бой, но ему нужно было тактически закрыться, играть без номинальных нападающих – выпустить Матеуса Алвеса и Энрике Кармо как атакующих полузащитников, заблокировать среднюю линию «Зенита» и использовать контратаки. Армейцы неплохо начали, на третьей минуте повели после пенальти Облякова, получили фору и могли перестроиться на игру вторым номером. Но если в первом тайме еще оказывали сопротивление, то во втором «Зенит» прибавил, и ЦСКА не выдержал темп.

«Зенит» забил фирменные голы своих ведущих игроков – Дивеев головой после углового, Энрике классно обыграл на замахах в штрафной и прицельно пробил, Соболев продавил защитника головой после идеальной передачи Глушенкова. Я считаю, что «Зенит» победил на классе, даже не прилагая больших усилий, в отличие от матча с «Локомотивом», где потерял очки. При такой игре ЦСКА даже вничью бы не сыграл – у них не было голевых моментов, кроме пенальти», – написал Бубнов.