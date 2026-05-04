Глушенков объяснил, как «Зениту» удалось переломить ход игры с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отметил перестроение своей команды в гостевом матче 28‑го тура МИР РПЛ с ЦСКА (1:3).

– За счет чего удалось убедительно обыграть ЦСКА?

– Не сказал бы, что победа вышла прямо очень убедительной. Говорю так, исходя из того, как мы провели первые 15 минут.

Но потом перестроились. Причем в первую очередь ментально. После чего перехватили инициативу, взяли игру в свои руки и довели дело до победы.

– Стал ли шоком пенальти на пятой минуте?

– После этого проскочила мысль: будет очень тяжело. Но, с другой стороны, с учетом ситуации в чемпионской гонке отступать было некуда. Главным было при этом не пропустить еще, в том числе уже при счете 1:1. Что мы и сделали, а сами забили еще дважды. При этом во время перерыва в раздевалке сказали друг другу: надо выходить и дожимать соперника.

– Вы отдали две голевые передачи, но при этом часто сами били по воротам.

– Знаю, что у меня хороший удар, в этой игре была возможность этим пользоваться.