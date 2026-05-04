Глушенков объяснил, как «Зениту» удалось переломить ход игры с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отметил перестроение своей команды в гостевом матче 28‑го тура МИР РПЛ с ЦСКА (1:3).
– За счет чего удалось убедительно обыграть ЦСКА?
– Не сказал бы, что победа вышла прямо очень убедительной. Говорю так, исходя из того, как мы провели первые 15 минут.
Но потом перестроились. Причем в первую очередь ментально. После чего перехватили инициативу, взяли игру в свои руки и довели дело до победы.
– Стал ли шоком пенальти на пятой минуте?
– После этого проскочила мысль: будет очень тяжело. Но, с другой стороны, с учетом ситуации в чемпионской гонке отступать было некуда. Главным было при этом не пропустить еще, в том числе уже при счете 1:1. Что мы и сделали, а сами забили еще дважды. При этом во время перерыва в раздевалке сказали друг другу: надо выходить и дожимать соперника.
– Вы отдали две голевые передачи, но при этом часто сами били по воротам.
– Знаю, что у меня хороший удар, в этой игре была возможность этим пользоваться.
- Гол у ЦСКА забил Иван Обляков с пенальти на 5-й минуте. У «Зенита» отличились Игорь Дивеев на 30-й, Александр Соболев на 51-й и Луис Энрике на 60-й.
- «Зенит» с 62 очками занимает 2-е место в РПЛ, на 1 очко отставая от «Краснодара».