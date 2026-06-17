Шварц назвал причину возвращения в Россию

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прилетел в Москву.

В ходе общения с журналистами он ответил, почему решил вернуться в Россию.

«За эти четыре года ситуация очень изменилась. У нас был открытый разговор с клубом. Сейчас я просто почувствовал, что нужно вернуться, и принял такое решение», – сказал 47-летний немецкий специалист.