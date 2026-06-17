Шварц назвал причину возвращения в Россию

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прилетел в Москву.
В ходе общения с журналистами он ответил, почему решил вернуться в Россию.
«За эти четыре года ситуация очень изменилась. У нас был открытый разговор с клубом. Сейчас я просто почувствовал, что нужно вернуться, и принял такое решение», – сказал 47-летний немецкий специалист.
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года.
- Он уже возглавлял московскую команду с 2020 по 2022 год.
- Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
Источник: Sport24