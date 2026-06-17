Воспитанник «Спартака» Митрюшкин: «Я – паровоз»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о своем спартаковском футбольном происхождении.
– У вас еще остались какие-то чувства к клубу, где все, по сути, начиналось?
– Не буду говорить, что все забыл. Я воспитанник «Спартака» – и это навсегда. Очень благодарен людям в «Спартаке», особенно Юрию Ивановичу Дарвину, тренеру в академии. Мы с ним на связи всегда. Но когда играю против «Спартака», трепета, конечно, нет. Сейчас я – паровоз. Я капитан команды!
- За основу «Спартака» у 30-летнего Митрюшкина три матча в РПЛ, пять пропущенных голов.
- В 2016-2022 годах Антон выступал в Европе за «Сьон», немецкие «Фортуну» и «Динамо».
- На счету Митрюшкина два матча за сборную России, один пропущенный гол.
Источник: «Российская газета»