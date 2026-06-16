Митрюшкин честно ответил на вопрос о финансовых проблемах в «Локомотиве»

Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин отреагировал на информацию о финансовых проблемах в московском клубе.

Ранее стало известно, что «Локо» остался должен свыше 1 миллиарда рублей после деятельности немецких руководителей.

Клуб продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ.

– Говорят, у «Локомотива» сложная финансовая ситуация, в СМИ писали о больших долгах. Вам что-то известно об этом?

– Это говорят так, у меня информация другая, что все хорошо. Но я игрок, не погружен во все детали. Не знаю, никаких предпосылок нет, все хорошо.

– Вас, как капитана, не предупреждали, что возможны какие-то изменения?

– Нет-нет, ничего такого не было. Уверен, что нужно верить только официальной информации и узнавать это у людей, которые работают в клубе.