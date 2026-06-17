Митрюшкин: «Буду на ЧМ-2030 со сборной России»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин верит в свое участие в чемпионате мира-2030.
– Понимаете, что на чемпионате мира вам сыграть не суждено?
– Почему? Следующий чемпионат мира в 2030-м – мне будет 34 года. Самый возраст для вратаря. Так что если наша сборная будет на чемпионате мира, то и я буду там.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Причина – СВО.
- На последнем своем ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала.
- У Митрюшкина за Россию два матча, один пропущенный гол.
Источник: «Российская газета»