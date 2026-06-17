Митрюшкин: «Буду на ЧМ-2030 со сборной России»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин верит в свое участие в чемпионате мира-2030.

– Понимаете, что на чемпионате мира вам сыграть не суждено?

– Почему? Следующий чемпионат мира в 2030-м – мне будет 34 года. Самый возраст для вратаря. Так что если наша сборная будет на чемпионате мира, то и я буду там.