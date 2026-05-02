«Зенит» в гостевом матче обыграл ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ, итоговый счeт 3:1.

На 5-й минуте армейцы вышли вперeд: Иван Обляков уверенно реализовал пенальти.

На 30-й минуте «Зенит» сравнял счeт – после подачи Педро с левого углового Игорь Дивеев выиграл верховую борьбу и переправил мяч головой в левый угол.

На 51-й минуте Александр Соболев вывел петербуржцев вперeд, замкнув навес Максима Глушенкова с правого фланга точным ударом головой с линии вратарской.

Точку в матче поставил Луис Энрике на 60-й минуте.

