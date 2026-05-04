Ловчев сказал, что ЦСКА делать с Челестини

4 мая, 08:40
6

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о матче 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:3) и будущем главного тренера москвичей Фабио Челестини.

– Если бы это был ЦСКА предыдущего времени, хотя бы годовалой давности, ожидал бы равного футбола. Да, получили быстрый пенальти, но «Зенит» на сегодняшний день сильнее ЦСКА. Неурядицы между Мойзесом и Челестини все еще сказываются, в команде разлад. Наверное, кто‑то из них двоих должен уйти, потому что это нехорошо влияет на команду.

Когда сине‑бело‑голубые сравняли счет, было понятно, что петербуржцы выиграют. Этот «Зенит» пока уступает предыдущим своим составам, но у него есть потенциал, потому что футболисты собраны сильнейшие, однако они еще не до конца сыгрались. Во втором тайме чувствовалась уверенность, сила и класс «Зенита».

– Что ЦСКА делать с Челестини?

– Либо убирать сейчас, либо всецело доверять и оставлять. Повторюсь, уйти должен либо он, либо Мойзес, который просидел часть игр в запасе. Думаю, после поражения от «Зенита» будут задумываться о смене тренера. Игроки – это все‑таки товар, а Мойзес – очень хороший игрок.

  • Гол у ЦСКА забил Иван Обляков с пенальти на 5-й минуте. У «Зенита» отличились Игорь Дивеев на 30-й, Александр Соболев на 51-й и Луис Энрике на 60-й.
  • В этом году команда одержала во всех турнирах 4 победы при 3 ничьих и 6 поражениях.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Челестини Фабио Ловчев Евгений
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1777875936
Игроки – это все‑таки товар, а тренер это так, поссать зашёл.
Ответить
NewLife
1777876129
Болтун.
Ответить
Бывалый1488
1777879529
Уже убрали Челестини
Ответить
АЛЕКС 58
1777880704
Без тебя уже разобрались
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
