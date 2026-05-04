Ловчев сказал, что ЦСКА делать с Челестини

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о матче 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:3) и будущем главного тренера москвичей Фабио Челестини.

– Если бы это был ЦСКА предыдущего времени, хотя бы годовалой давности, ожидал бы равного футбола. Да, получили быстрый пенальти, но «Зенит» на сегодняшний день сильнее ЦСКА. Неурядицы между Мойзесом и Челестини все еще сказываются, в команде разлад. Наверное, кто‑то из них двоих должен уйти, потому что это нехорошо влияет на команду.

Когда сине‑бело‑голубые сравняли счет, было понятно, что петербуржцы выиграют. Этот «Зенит» пока уступает предыдущим своим составам, но у него есть потенциал, потому что футболисты собраны сильнейшие, однако они еще не до конца сыгрались. Во втором тайме чувствовалась уверенность, сила и класс «Зенита».

– Что ЦСКА делать с Челестини?

– Либо убирать сейчас, либо всецело доверять и оставлять. Повторюсь, уйти должен либо он, либо Мойзес, который просидел часть игр в запасе. Думаю, после поражения от «Зенита» будут задумываться о смене тренера. Игроки – это все‑таки товар, а Мойзес – очень хороший игрок.