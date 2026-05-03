«Вот поэтому Семак отказался от Гонду»: Орлов – о победе «Зенита» над ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру Лусиано Гонду и Игоря Дивеева в матче 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:3).

«Обмен Дивеева на Лусиано наделал немало шума. И в ЦСКА были уверены, что точно выиграют от этой сделки. Но что получилось? Лусиано совершенно не убеждает. Да, заработал пенальти. Но в остальном-то? Растворился на поле...

Первые полгода в «Зените» провел действительно ярко, много забивал. Потом Семак перестал ставить его в состав, и аргентинец, по всей видимости, оказался не готов к статусу игрока ротации. Снизил к себе требования, не тренировался в полную силу. Одним словом, запустил себя. Парень просто потерялся... И не может себя найти. Так бывает. Опустил руки. Поэтому Семак его и отпустил, отказался от услуг этого форварда.

Обратный пример – Дивеев. Он все лучше и лучше! Очень сильное приобретение. Если помните, я сразу сказал, что в «Зенит» переходит лучший защитник с российским паспортом. И Игорь быстро влился в игру команды Семака. Не только эффективно подключается вперед, но и сам здорово начинает атаки. Эти его длинные передачи, как правило, точны, доходят до адресатов. А сколько диагоналей? Их явно прежде не хватало питерцам. А какая самоотдача! В одном эпизоде успел вернуться, и выбить мяч из-под ноги Поповича. Потрясающий КПД! Просто молодец», – сказал Орлов.