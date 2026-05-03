  • «Вот поэтому Семак отказался от Гонду»: Орлов – о победе «Зенита» над ЦСКА

«Вот поэтому Семак отказался от Гонду»: Орлов – о победе «Зенита» над ЦСКА

3 мая, 14:00
8

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру Лусиано Гонду и Игоря Дивеева в матче 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:3).

«Обмен Дивеева на Лусиано наделал немало шума. И в ЦСКА были уверены, что точно выиграют от этой сделки. Но что получилось? Лусиано совершенно не убеждает. Да, заработал пенальти. Но в остальном-то? Растворился на поле...

Первые полгода в «Зените» провел действительно ярко, много забивал. Потом Семак перестал ставить его в состав, и аргентинец, по всей видимости, оказался не готов к статусу игрока ротации. Снизил к себе требования, не тренировался в полную силу. Одним словом, запустил себя. Парень просто потерялся... И не может себя найти. Так бывает. Опустил руки. Поэтому Семак его и отпустил, отказался от услуг этого форварда.

Обратный пример – Дивеев. Он все лучше и лучше! Очень сильное приобретение. Если помните, я сразу сказал, что в «Зенит» переходит лучший защитник с российским паспортом. И Игорь быстро влился в игру команды Семака. Не только эффективно подключается вперед, но и сам здорово начинает атаки. Эти его длинные передачи, как правило, точны, доходят до адресатов. А сколько диагоналей? Их явно прежде не хватало питерцам. А какая самоотдача! В одном эпизоде успел вернуться, и выбить мяч из-под ноги Поповича. Потрясающий КПД! Просто молодец», – сказал Орлов.

  • После зимнего обмена у защитника Дивеева теперь «1+1» в 10 матчах за «Зенит» в весенней части чемпионата, а у форварда Гонду – «1+0» в 9 матчах за армейцев.
  • У ЦСКА 0 побед в 5 последних турах РПЛ: в этих матчах команда Челестини набрала 3 очка из 15, меньше только у «Динамо Мх».
  • «Зенит» зимой доплатил за Дивеева в рамках обмена 2 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Орлов Геннадий
Бумбраш
1777806575
Через полгода -год будет Орлов петь что дивеев сдал,снизил к себе требования...сельдерей и зинка гробит игроков!! Зинка срам российского футбола!!!
Ответить
Интерес
1777809414
Ничё ты не панимаш! Вот Пономарь сказал, что он внизу вообще ничем играть не умеет, и скорости нет.
Ответить
СильныйМозг
1777813044
Даже, придётся и мне признать, хватит Геннадий Сергеевичу давать интервью. Хотя, когда, его читают бромонтановые, чувствую, как они возбуждаются, визг, как на мясной ферме. Смешно. Дивеев, только гол в ворота ЦСКА забил, а так, он только проблем привозит.
Ответить
Ириус
1777814813
А стыдно как всегда за рыл!!!
Ответить
Томик
1777816277
Да какой там "отказался". Сбагрили неликвид поням. Позвонили, небось, сказали "Надо продать Дивеева в Питер". И как там не отнекивались - пришлось. И то, что болельщики зачморят, пытались говорить. "Берите, Гонду, скажете, что выменяли перспективного игрока и заткнитесь, кудрявые!"
Ответить
