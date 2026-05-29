«Хватайте свои яйца, парни»: подробности тренировок «Спартака» при Карседо

Стали известны необычные нюансы тренировочного процесса в «Спартаке» после назначения Хуана Карлоса Карседо.

«Тренировки Карседо – это что-то между мудреными упражнениями Абаскаля и простенькими занятиями Станковича.

Карседо очень активен, много командует и тратит кучу энергии. Сразу после тренировки быстро покидает поле и остается один на один с собой. Видимо, так восстанавливается.

Вот три детали его тренировок.

Первое. Дает много индивидуальной работы. Например, за один заход упражнения с ударами игрок бьет несколько раз с самых разных позиций. Скажем, сначала на ведении, потом замыкает прострел с правого фланга, дальше – с левого, следом тренер подкидывает мяч – удар с лета, тут же навес и удар головой.

Второе. Карседо учит футболистов, как правильно блокировать удары, чтобы не мешать вратарю. Возможно, вы помните гол «Ростова» в прошлом сезоне в финале Пути регионов. Умяров пытался заблокировать удар, но в итоге срикошетил так, что Максименко уже не мог спасти.

Идея Карседо в том, чтобы блокирующий и вратарь распределяли обязанности. Условно, один перекрывает левую часть ворот, другой – правую. Тогда риск получить гол после рикошета существенно снижается.

Вратари в «Спартаке» этим нововведением довольны: во-первых, защитник не перекрывает обзор, во-вторых, кипер знает, за какой угол отвечает.

Третье. Карседо просит защитников при блокировке держать руки не за спиной, а перед собой, и ладонями закрывать зону паха. Говорит: «Take your balls, guys» [«Хватайте свои яйца, парни»].

Суть: при ударе соперника футболисты инстинктивно разворачиваются, а если руки были за спиной, то они оказываются впереди и сталкиваются с мячом. Отсюда – риск пенальти. Когда же руки плотно прижаты к телу спереди, рисков нет.

Как ни встречай удар – хоть лицом, хоть спиной. Такое практикуют в Европе: например, футболисты «Арсенала», – сообщил источник.