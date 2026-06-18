Руни объяснил провал 41-летнего Роналду в матче с ДР Конго на ЧМ-2026

Уэйн Руни встал на защиту бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.

Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«От Португалии хотелось бы видеть больше энергии и движения. Они провели слабый матч.

Нужно, чтобы игроки чаще открывались и совершали рывки вперед мимо Криштиану. Его статистика не будет идеальной, если не будет моментов.

Если у Роналду есть хорошие моменты, он будет забивать голы. Мы можем смотреть на статистику за последние пять лет, но она ничего не значит», – сказал Руни.