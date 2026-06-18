Роналду сделал заявление после сенсационной ничьей с ДР Конго на ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях по итогам матча с ДР Конго.

Команды встречались в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Итоговый результат – ничья 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.

Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«Это не то начало, на которое мы рассчитывали, однако до конца еще далеко.

Не унываем и сосредотачиваемся на следующем матче», – написал Роналду.