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  • Роналду сделал заявление после сенсационной ничьей с ДР Конго на ЧМ-2026

Роналду сделал заявление после сенсационной ничьей с ДР Конго на ЧМ-2026

Вчера, 00:45
6

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях по итогам матча с ДР Конго.

  • Команды встречались в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
  • Итоговый результат – ничья 1:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.
  • Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«Это не то начало, на которое мы рассчитывали, однако до конца еще далеко.

Не унываем и сосредотачиваемся на следующем матче», – написал Роналду.

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Источник: твиттер Криштиану Роналду
Чемпионат мира Аль-Наср ДР Конго Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Mr.
1781735271
"Д-р Конго сделал нам укол, но мы не унываем..."
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Бумбраш
1781740181
До конца 2-3 матча и домой,будешь дальше рыдать...
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Давид59
1781759257
Сосредотачиваемся на составе и понимаем, что в вдесятером играть больше нельзя. Кто-то был на поле абсолютным нулём.
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Garrincha58
1781759716
Это тот случай когда лучше помолчать и не делать никаких заявлений. Просто сесть на лавочку и не мешать играть своей команде не ужели сам уже не видит, что пора уже пора и хватит уже гоняться за рекордами. Какая разница забьёшь ты свою тысячу или нет. Время твоё ушло и пора с этим смириться.
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DeStar
1781766666
играть в футбол надо .А почти все сборные "топовые" даже, играю как ****** даже против не самых классных команд, испания, португалия. бразилия, да даже франция которая и выиграла 3-1 кажется, играть в футбол начала минуте на 60 наверное.
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