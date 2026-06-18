Роналду сделал заявление после сенсационной ничьей с ДР Конго на ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях по итогам матча с ДР Конго.
- Команды встречались в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
- Итоговый результат – ничья 1:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.
- Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.
«Это не то начало, на которое мы рассчитывали, однако до конца еще далеко.
Не унываем и сосредотачиваемся на следующем матче», – написал Роналду.
Источник: твиттер Криштиану Роналду