«Я просто кричал от холода»: Каборе назвал российский город, в который не хочет возвращаться

Бывший полузащитник сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе с ужасом вспомнил гостевой матч с «Амкаром».

Африканец играл в России с 2013 по 2021 год.

Он выступал за «Кубань», «Краснодар» и «Динамо».

«Я бы никогда не хотел возвращаться в Пермь. Мы играли там, когда было минус 18 градусов.

А там же искусственное поле. Мороз, риск получить травму. Было очень много мыслей в голове. Я просто кричал от холода.

«Амкар» – классная команда, но в таких условиях играть в футбол просто невыносимо. Там очень холодно в декабре», – сказал Каборе.