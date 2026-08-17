«Краснодар» благословили на чемпионство

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе уверен, что сезон-2026/27 станет чемпионским для «быков».

«Краснодар» – главный претендент на победу в РПЛ. «Зенит» и «Спартак» тоже в хорошей форме, но по составу и физической готовности «быки» выглядят лучше всех.

Я благословляю «Краснодар» на победу в РПЛ. Он станет чемпионом в текущем сезоне. Я в этом убежден», – сказал Каборе.