Скандинавские страны ужесточили позицию по снятию бана с России

Стали известны члены УЕФА, изменившие позицию в отношении возвращения российских команд в международные турниры.
Скандинавские страны ужесточили свою риторику, хотя ранее они допускали более мягкий сценарий по молодежным и женским командам.
«Скандинавы не намерены играть с российскими сборными и клубами ни на уровне взрослых, ни на уровне молодежных команд», – сообщил источник.
- Бан российского футбола длится более четырех лет – с февраля 2022 года.
- Сообщалось, что более 80 стран поддерживают возвращение России в международные турниры.
Источник: Sport24