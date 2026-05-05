Московский клуб поборется с «Ахматом» за вратаря «Рубина»

«Динамо» и «Ахмат» заинтересованы в вратаре «Рубина» Евгении Ставере.
Со стороны москвичей главным инициатором перехода голкипера является член консультативного совета клуба Валерий Газзаев, а от грозненцев желание его приобрести руководству высказывает главный тренер Станислав Черчесов.
Сейчас Ставер ведет переговоры о продлении контракта с казанцами, истекающего летом 2027 года. Ему предлагают договор на 3 года на прежних условиях (3,5 миллиона рублей в месяц с «лесенкой» до 5,5 миллиона) с отступными в 300 миллионов рублей. Это не устраивает сторону игрока, которая рассчитывает на зарплату уровня 5,5 миллиона с «лесенкой» до 7,5 миллиона, а также на бонусы и отступные в размере 200-250 миллионов.
По нынешнему соглашению Ставера можно забрать по опции выкупа за 70 миллионов рублей. Однако пункт прописан так, что если «Рубин» захочет, то может в таком случае добиться дисквалификации футболиста на срок от 3 до 4 месяцев.
- 28-летний Ставер в этом сезоне провел за «Рубин» 28 матчей, пропустил 26 голов, сыграл на ноль в 14 встречах.
- Он не выступал в РПЛ до перехода в казанский клуб летом 2024 года.