Московский клуб поборется с «Ахматом» за вратаря «Рубина»

«Динамо» и «Ахмат» заинтересованы в вратаре «Рубина» Евгении Ставере.

Со стороны москвичей главным инициатором перехода голкипера является член консультативного совета клуба Валерий Газзаев, а от грозненцев желание его приобрести руководству высказывает главный тренер Станислав Черчесов.

Сейчас Ставер ведет переговоры о продлении контракта с казанцами, истекающего летом 2027 года. Ему предлагают договор на 3 года на прежних условиях (3,5 миллиона рублей в месяц с «лесенкой» до 5,5 миллиона) с отступными в 300 миллионов рублей. Это не устраивает сторону игрока, которая рассчитывает на зарплату уровня 5,5 миллиона с «лесенкой» до 7,5 миллиона, а также на бонусы и отступные в размере 200-250 миллионов.

По нынешнему соглашению Ставера можно забрать по опции выкупа за 70 миллионов рублей. Однако пункт прописан так, что если «Рубин» захочет, то может в таком случае добиться дисквалификации футболиста на срок от 3 до 4 месяцев.