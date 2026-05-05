Смолов дал прогноз на будущее Заболотного после допинг-скандала

Федор Смолов спрогнозировал завершение карьеры форварда «Спартака» Антона Заболотного по окончании сезона-2025/26.
34-летний игрок красно-белых сдал положительный допинг-тест – ему грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.
«Антону Заболотному хочется посочувствовать. У него проблемы с сосудами, и этот препарат он пьет на протяжении практически всей карьеры.
По какому-то случайному стечению обстоятельств кто-то из близких приобрел для него что-то похожее, но с каким-то дополнительным веществом. Состав чуть другой, поэтому так произошло.
Антону скоро исполнится 35 лет. То, что ему разрешили доиграть сезон, вполне нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру.
Заболотный – профессионал, в этом ему не откажешь, всегда тренируется на 100%, следит за собой и нормально ведет себя в коллективе», – сказал Смолов.
- В воскресенье «Спартак» сообщил, что Заболотный был временно отстранен из‑за положительного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило форварду участвовать в тренировках и соревнованиях.
- В этом сезоне 34‑летний форвард провел 16 матчей, сделал 3 ассиста.
- Решение о возможных санкциях к Заболотному будет принято уже после завершения сезона.