Смолов дал прогноз на будущее Заболотного после допинг-скандала

Федор Смолов спрогнозировал завершение карьеры форварда «Спартака» Антона Заболотного по окончании сезона-2025/26.

34-летний игрок красно-белых сдал положительный допинг-тест – ему грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

«Антону Заболотному хочется посочувствовать. У него проблемы с сосудами, и этот препарат он пьет на протяжении практически всей карьеры.

По какому-то случайному стечению обстоятельств кто-то из близких приобрел для него что-то похожее, но с каким-то дополнительным веществом. Состав чуть другой, поэтому так произошло.

Антону скоро исполнится 35 лет. То, что ему разрешили доиграть сезон, вполне нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру.

Заболотный – профессионал, в этом ему не откажешь, всегда тренируется на 100%, следит за собой и нормально ведет себя в коллективе», – сказал Смолов.