У «Локомотива» нет денег на летние трансферы

Футбольный агент Тимур Лепсая сообщил о проблемах «Локомотива» в плане усиления состава.

«У меня есть другая информация. Что, например, «Локомотив» на лето не может никого взять, потому что денег у них нет на новые приобретения. И тренер, наверное, об этом знает.

Чтобы кого-то купить, им нужно кого-то продать. А рынок-то уже идeт. Другие ведут переговоры. А они даже не могут в них толком вступить.

Вот по [защитнику «Балтики»] Андраде, например. Интерес есть, а предложение сделать они не могут. А тренер очень хочет этого футболиста», – рассказал Лепсая.