У «Локомотива» нет денег на летние трансферы

Футбольный агент Тимур Лепсая сообщил о проблемах «Локомотива» в плане усиления состава.
«У меня есть другая информация. Что, например, «Локомотив» на лето не может никого взять, потому что денег у них нет на новые приобретения. И тренер, наверное, об этом знает.
Чтобы кого-то купить, им нужно кого-то продать. А рынок-то уже идeт. Другие ведут переговоры. А они даже не могут в них толком вступить.
Вот по [защитнику «Балтики»] Андраде, например. Интерес есть, а предложение сделать они не могут. А тренер очень хочет этого футболиста», – рассказал Лепсая.
- Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.
- Сообщалось, что главный тренер «Локо» Михаил Галактионов по окончании сезона может уйти в ЦСКА.
Источник: «Коммент.Шоу»