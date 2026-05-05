В Европе хотят нового президента ФИФА вместо Инфантино из-за его позиции по России

Ряд европейских ассоциаций готовят альтернативного кандидата на должность президента ФИФА.

Они хотят, чтобы Джанни Инфантино проиграл выборы в следующем году, а новый глава организации занимал более жесткую позицию по России и был ближе к европейскому блоку.

«Пока шансы Инфантино оцениваются как высокие. Джанни сохраняет серьезную поддержку в Африке, Южной Америке, Азии и значительной части КОНКАКАФ.

Для ФИФА это огромный электоральный ресурс, который может перекрыть недовольство части Европы», – сообщил источник.