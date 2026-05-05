В Европе хотят нового президента ФИФА вместо Инфантино из-за его позиции по России

Ряд европейских ассоциаций готовят альтернативного кандидата на должность президента ФИФА.
Они хотят, чтобы Джанни Инфантино проиграл выборы в следующем году, а новый глава организации занимал более жесткую позицию по России и был ближе к европейскому блоку.
«Пока шансы Инфантино оцениваются как высокие. Джанни сохраняет серьезную поддержку в Африке, Южной Америке, Азии и значительной части КОНКАКАФ.
Для ФИФА это огромный электоральный ресурс, который может перекрыть недовольство части Европы», – сообщил источник.
- Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
- В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
- Следующий конгресс ФИФА, на котором будут президентские выборы, пройдет 18 марта 2027 года в марокканском Рабате.
