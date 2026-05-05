  • В Европе хотят нового президента ФИФА вместо Инфантино из-за его позиции по России

В Европе хотят нового президента ФИФА вместо Инфантино из-за его позиции по России

5 мая, 17:59
6

Ряд европейских ассоциаций готовят альтернативного кандидата на должность президента ФИФА.

Они хотят, чтобы Джанни Инфантино проиграл выборы в следующем году, а новый глава организации занимал более жесткую позицию по России и был ближе к европейскому блоку.

«Пока шансы Инфантино оцениваются как высокие. Джанни сохраняет серьезную поддержку в Африке, Южной Америке, Азии и значительной части КОНКАКАФ.

Для ФИФА это огромный электоральный ресурс, который может перекрыть недовольство части Европы», – сообщил источник.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Следующий конгресс ФИФА, на котором будут президентские выборы, пройдет 18 марта 2027 года в марокканском Рабате.

Источник: Sport24
Комментарии (6)
Император Бомжей
1777993505
Пусть сосут! Причем все вместе и друг у друга))
Cleaner
1777993954
Все равно, кого Пиндосовский папа Трамп выберет, того и назначат. Иначе он отключит газ!!!...)))
Красногвардейчик
1777994281
Ребята...мечтатели...о скором возвращении в еврокубки....щелчок вам по носу, нас ещё лет 8-10 не вернут, и могут не вернуть вообще, это факт, того что раньше уже не будет, мир полностью поменялся, и эта ФИФа...обыкновенная политическая европейская прокладка, причём уже использованная и выкинутая на помойку...и по этому, хорош иллюзии питать
Urtíсa
1777997995
Гнать инфантину.Не нужон такой.
FFR
1778000962
Инфантино взяточник, думаю не выберут его. А России в любом случае ловить нечего.
