Смолов – о неустойке Челестини: «Даже двушку вряд ли купишь в доме, в котором я живу»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о компенсации Фабио Челестини за увольнение из ЦСКА.
Сообщалось, что тренеру положена неустойка в размере 500 тысяч евро.
– Случилось увольнение Челестини. Уходит он за полмиллиона евро. Не так уж и много. Даже двушку в Москве не купишь.
– В Москве – вряд ли. Хотя нет. Это 40 миллионов [рублей] где-то? Двушку в Москве можно купить, наверное. В доме, в котором я живу, – вряд ли.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: Smol FM