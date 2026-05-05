  • Главная
  • Новости

Смолов – о неустойке Челестини: «Даже двушку вряд ли купишь в доме, в котором я живу»

5 мая, 15:33
9

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о компенсации Фабио Челестини за увольнение из ЦСКА.

Сообщалось, что тренеру положена неустойка в размере 500 тысяч евро.

– Случилось увольнение Челестини. Уходит он за полмиллиона евро. Не так уж и много. Даже двушку в Москве не купишь.

– В Москве – вряд ли. Хотя нет. Это 40 миллионов [рублей] где-то? Двушку в Москве можно купить, наверное. В доме, в котором я живу, – вряд ли.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Смолов Федор Челестини Фабио
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Назарян
1777984636
а не ЗАЖРАЛИСЬ вы господа футболеры ??? Федя спустишь с неба на землю
Ответить
Красногвардейчик
1777984724
Смолов – о неустойке Челестини: «Даже двушку вряд ли купишь в доме, в котором я живу» ================== И что? Смолов...если ты подонок по жизни, о хороших, честных и адекватных людях, не суди
Ответить
Вячеслав_fcsm
1777986246
Судя по высказываниям этого товарища наверное с женой на иглу сел. Края дозволенного уже не достает
Ответить
Lenin26
1777987559
Базовый минимум,****....)а так рассуждает,как будто дело обычное,я про покупку девушки)капец конечно насколько люди оторваны от реальности,кто то буднично девушку покупает за 40 лямов в Москве,а кто то в регионе за всю жизнь столько не заработает.Страшная картина конечно.....
Ответить
Цугундeр
1777987641
Повторюсь.. Любовь народа к синерукому ублюдку только усиливается с каждой его фразой..)
Ответить
Интерес
1777988026
ТАк он-состоявшийся тренер, пусть и очень неудачливый у нас,а Смолов-морда буржуйская.
Ответить
Strig
1777993131
федя съешь медведя
Ответить
Бумбраш
1778001775
Вот он,результат паспортистов...кто начал задирать ЗП? Не грязьпром? И имеем поколение смолово-кокорино-мамаевых...надо ЗП в соответствие привести,контракты составлять грамотно и агентов нах отправлять,а уже потом про лимит думать.а кто не согласен,пусть идут,реализуют себя в народном хозяйстве.только вот ногомячеров в большинстве своем тупые как пробки
Ответить
