Смолов – о неустойке Челестини: «Даже двушку вряд ли купишь в доме, в котором я живу»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о компенсации Фабио Челестини за увольнение из ЦСКА.

Сообщалось, что тренеру положена неустойка в размере 500 тысяч евро.

– Случилось увольнение Челестини. Уходит он за полмиллиона евро. Не так уж и много. Даже двушку в Москве не купишь.

– В Москве – вряд ли. Хотя нет. Это 40 миллионов [рублей] где-то? Двушку в Москве можно купить, наверное. В доме, в котором я живу, – вряд ли.