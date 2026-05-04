Назван размер неустойки Челестини

ЦСКА заплатит бывшему главному тренеру Фабио Челестини 500 тысяч евро за увольнение с этого поста.

Это сумма между неустойкой за 5-е (600 тысяч) и 6-е (300 тысяч) места по итогам сезона.

«Переговоры были запущены после домашнего поражения «Зениту» (1:3). До этого клуб пытался исправить ситуацию изнутри, но вместе с тренером пришли к общему мнению, что ничего не получается», – написал журналист Иван Карпов.

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов будет работать на этом посту до конца сезона.