На клуб, вылетевший из РПЛ, наложили запрет на регистрацию игроков

Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление «Крыльев Советов» в отношении «Сочи» о взыскании задолженности по трансферу Александра Солдатенкова.

Также южан обязали выплатить самарцам пени за нарушение сроков выплат.

В качестве обеспечительной меры на «Сочи» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Он начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение указанного решения палаты, при условии, что оно не будет исполнено в полном объeме.