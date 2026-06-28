На клуб, вылетевший из РПЛ, наложили запрет на регистрацию игроков

Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление «Крыльев Советов» в отношении «Сочи» о взыскании задолженности по трансферу Александра Солдатенкова.
Также южан обязали выплатить самарцам пени за нарушение сроков выплат.
В качестве обеспечительной меры на «Сочи» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.
Он начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение указанного решения палаты, при условии, что оно не будет исполнено в полном объeме.
- Солдатенков перешeл в «Сочи» из «Крыльев Советов» в сентябре 2025 года.
- По данным Transfermarkt, сумма сделки без учета бонусов составила 1 миллион евро.
- «Сочи» в минувшем сезоне стал 16-м в РПЛ.
Источник: официальный сайт РФС