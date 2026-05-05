Мбаппе поругался с тренером «Реала»: подробности

Стало известно о новом скандальном инциденте с участием форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

У 27-летнего француза возник конфликт с неназванным членом тренерского штаба.

Тренер зафиксировал офсайд у Мбаппе во время двусторонки. В ответ футболист наорал на помощника Альваро Арбелоа и оскорбил его.

Это произошло в ходе тренировки перед матчем с «Бетисом» (1:1).