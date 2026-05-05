Мбаппе поругался с тренером «Реала»: подробности

Стало известно о новом скандальном инциденте с участием форварда «Реала» Килиана Мбаппе.
У 27-летнего француза возник конфликт с неназванным членом тренерского штаба.
Тренер зафиксировал офсайд у Мбаппе во время двусторонки. В ответ футболист наорал на помощника Альваро Арбелоа и оскорбил его.
Это произошло в ходе тренировки перед матчем с «Бетисом» (1:1).
- В этом сезоне Мбаппе забил 41 гол и сделал 6 ассистов в 41 матче.
- Сейчас он восстанавливается от травмы полусухожильной мышцы левой ноги.
- Участие нападающего в воскресном Эль Класико находится под вопросом.
Источник: The Athletic