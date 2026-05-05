Губернатор ответил, прекратит ли существование клуб РПЛ в случае вылета

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ.
– Были новости, что если «Акрон» вылетит, то клуб может прекратить существование. Подтверждено ли финансирование команды на следующий сезон?
– Из того, как вы говорите и как это слышится – конечно же, нет. Команда хоть и молодая, но она устойчивая. Здесь не вопрос вылета, не вопрос сиюминутных решений. Это команда уже стала уверенной, и у нее будет больше будущее.
- «Акрон» с 27 очками занимает 12‑е место в РПЛ после 28 туров.
- Команда оторвалась на 5 очков от зоны прямого вылета и на 1 от зоны стыковых матчей.
