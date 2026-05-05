Губернатор ответил, прекратит ли существование клуб РПЛ в случае вылета

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ.

– Были новости, что если «Акрон» вылетит, то клуб может прекратить существование. Подтверждено ли финансирование команды на следующий сезон?

– Из того, как вы говорите и как это слышится – конечно же, нет. Команда хоть и молодая, но она устойчивая. Здесь не вопрос вылета, не вопрос сиюминутных решений. Это команда уже стала уверенной, и у нее будет больше будущее.