Орлов объяснил, почему «Сочи» нельзя считать фарм-клубом «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов не согласен с мнением, что «Сочи» связан с «Зенитом» особенными отношениями.
«Матч «Зенита» и «Сочи» будет принципиальным. И все эти разговоры, что «Сочи» – это как бы филиал «Зенита»… Сколько отобрал «Сочи» очков у «Зенита», вспомните!» – сказал Орлов.
- «Зенит» примет «Сочи» в воскресенье, 10 мая, в 15:00 мск.
- В случае поражения сочинцы, вероятнее всего, вылетят из РПЛ напрямую.
- Петербуржцы могут лишиться шансов на чемпионство, если потеряют очки.
