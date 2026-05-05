Смолов – о покупке галош: «Встретил Гарри Стайлза, in person, for real, он engaged с Зои Кравиц»

Бывший нападающий сборной России Федор рассказал о покупке обуви в Лондоне.
«Что за галоши у меня? Это бренд The Row. Были приобретены в Лондоне, кстати.
Когда покупал, встретил Гарри Стайлза, in person, for real [лично, по-настоящему]. Это чувак, который был в группе One Direction, а сейчас поет соло.
И он engaged [обручен] с Зои Кравиц. Она играла Catwoman [женщину-кошку] в последнем «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном», – сказал Смолов.
- 36-летний форвард в этом сезоне провел 3 матча за медиаклуб «БроукБойз», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Смолов не делал заявлений о том, будет ли продолжать карьеру или завершит ее.
