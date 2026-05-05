Смолов определил лучшего российского центрального защитника

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов ответил, какого центрального защитника считает сильнейшим в стране.

«Откровенно говоря, Дивеев на сегодняшний день самый сильный центральный защитник с российским паспортом.

Но последние три года он перестал прогрессировать. Чемпионат стал слабее, и ему все стало легко даваться. В такой среде он перестал прогрессировать», – заявил Смолов.