Смолов определил лучшего российского центрального защитника

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов ответил, какого центрального защитника считает сильнейшим в стране.
«Откровенно говоря, Дивеев на сегодняшний день самый сильный центральный защитник с российским паспортом.
Но последние три года он перестал прогрессировать. Чемпионат стал слабее, и ему все стало легко даваться. В такой среде он перестал прогрессировать», – заявил Смолов.
- В январе 26-летний Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА в обмен на форварда Лусиано Гонду.
- За новую команду он оформил 1+1 в 13 матчах.
Источник: Smol FM