Мамаев назвал условие для продолжения карьеры Кокорина

Павел Мамаев порассуждал о будущем экс-партнера по сборной России Александра Кокорина.

«Арис» решил не продлевать контракт с нападающим.

Сообщалось, что 35-летний футболист задумался о завершении карьеры.

В этом сезоне у него не было голевых действий в 20 матчах.

«Все возрастные ребята, которые продолжают карьеру, приносят пользу своим клубам. Артем Дзюба и Игорь Акинфеев – яркие тому примеры.

Думаю, если Саша примет решение продолжать, значит, чувствует в себе силы. С его уровнем футбольного мастерства он точно принесет пользу.

Я считаю, если Саша продолжит карьеру, он, безусловно, будет руководствоваться тем, что это будет за предложение и сможет ли он там приносить пользу.

Если примет какое-то из предложений – значит, он будет уверен в том, что принесет пользу», – сказал Мамаев.