В «Арисе» приняли итоговое решение по Кокорину

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе объявил об уходе Александра Кокорина из клуба по окончании сезона-2025/26.

«У Саши был непростой сезон. Когда в таком возрасте получаешь серьезную травму и переносишь операцию, не всегда получается достичь наилучшей игровой формы.

С другой стороны, Саша уже футболист в солидном возрасте, а у нас в следующем сезоне планируется серьезное омоложение состава.

С точки зрения логики мы хотели бы, чтобы у молодых футболистов была максимальная возможность себя проявить и получать максимум игрового времени.

Так что нам надо двигаться дальше и строить команду в соответствии с задачами нового сезона.

Мы Саше очень благодарны. Этот футболист сыграл огромную роль в истории нашего клуба, в первом чемпионстве в истории «Ариса».

Думаю, в последнем туре сезона на домашней игре с АЕКом будет трогательная церемония прощания с Сашей, проведем прощальный матч», – сказал Гогнидзе.