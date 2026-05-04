В «Арисе» приняли итоговое решение по Кокорину

4 мая, 17:36
6

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе объявил об уходе Александра Кокорина из клуба по окончании сезона-2025/26.

«У Саши был непростой сезон. Когда в таком возрасте получаешь серьезную травму и переносишь операцию, не всегда получается достичь наилучшей игровой формы.

С другой стороны, Саша уже футболист в солидном возрасте, а у нас в следующем сезоне планируется серьезное омоложение состава.

С точки зрения логики мы хотели бы, чтобы у молодых футболистов была максимальная возможность себя проявить и получать максимум игрового времени.

Так что нам надо двигаться дальше и строить команду в соответствии с задачами нового сезона.

Мы Саше очень благодарны. Этот футболист сыграл огромную роль в истории нашего клуба, в первом чемпионстве в истории «Ариса».

Думаю, в последнем туре сезона на домашней игре с АЕКом будет трогательная церемония прощания с Сашей, проведем прощальный матч», – сказал Гогнидзе.

  • 35-летний Кокорин в «Арисе» с августа 2022 года.
  • Нападающий забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 112 матчах.
  • В этом сезоне у него не было результативных действий в 20 играх.

Источник: «РБ Спорт»
Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр
Комментарии (6)
Desma
1777908403
Бриллиант так и не заблестел...........
Mirak92
1777908955
Месяц назад кричал, что Сашенька лидер и останется. Остаеться наблюдать, пи..ол в РПЛ вернётся? А то кричал, что в дно лигу не ногой. Я бы ему еще иногонта повесил. Языкастому
zigbert
1777914518
Всему свое время.
crf57
1777915381
Как был дебилоидом,так им и остался!
Все новости
