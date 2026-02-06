Отец Черышева объяснил переход Дениса в «Красаву»

Дмитрий Черышев, отец новичка «Красава ЕНИ» Дениса Черышева, прокомментировал выбор своего сына в пользу кипрского клуба.

«Сам узнал о переходе Дениса в «Красаву» только тогда, когда он уже полетел на Кипр.

Как оценю его выбор? Сейчас для него самое главное – играть. Его возраст дает о себе знать, поэтому игровая практика очень нужна. Знаю, что у него были еще как минимум два предложения от неевропейских команд.

Вряд ли переход на Кипр связан с тем, что клубом владеет Евгений Савин. Конечно, спрашивать надо у самого Дениса, но я сомневаюсь в этом. Для меня ключевой фактор такого выбора – гарантии регулярной игры за клуб», – сказал Черышев-старший.