Отец Черышева объяснил переход Дениса в «Красаву»

6 февраля, 21:49
7

Дмитрий Черышев, отец новичка «Красава ЕНИ» Дениса Черышева, прокомментировал выбор своего сына в пользу кипрского клуба.

«Сам узнал о переходе Дениса в «Красаву» только тогда, когда он уже полетел на Кипр.

Как оценю его выбор? Сейчас для него самое главное – играть. Его возраст дает о себе знать, поэтому игровая практика очень нужна. Знаю, что у него были еще как минимум два предложения от неевропейских команд.

Вряд ли переход на Кипр связан с тем, что клубом владеет Евгений Савин. Конечно, спрашивать надо у самого Дениса, но я сомневаюсь в этом. Для меня ключевой фактор такого выбора – гарантии регулярной игры за клуб», – сказал Черышев-старший.

  • 35-летний Черышев был свободным агентом более полугода. Греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт.
  • 1 февраля он дебютировал за «Красаву», сыграв впервые за 9 месяцев.
  • Владелец клуба Евгений Савин находится в розыске и заочно арестован в РФ по обвинению в дискредитации российской армии.

Источник: Sport24
Кипр. Первый Дивизион
Skull_Boy
1770403937
Бан на 50 лет
Ответить
ZAITZEFF2011
1770407219
Сбитый продажный недобитый летчик.Скоро его и там травмируют.
Ответить
odessakmv
1770444046
"Сейчас для него самое главное – играть" в 35? т.е. с 20-до 35 ему главное было "лечится" и получать ЗП на халяву?!?! а теперь, когда такое уже не под каким соусом не прокатывает он решил поиграть??!!
Ответить
