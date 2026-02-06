Отец Черышева объяснил переход Дениса в «Красаву»

Дмитрий Черышев, отец новичка «Красава ЕНИ» Дениса Черышева, прокомментировал выбор своего сына в пользу кипрского клуба.
«Сам узнал о переходе Дениса в «Красаву» только тогда, когда он уже полетел на Кипр.
Как оценю его выбор? Сейчас для него самое главное – играть. Его возраст дает о себе знать, поэтому игровая практика очень нужна. Знаю, что у него были еще как минимум два предложения от неевропейских команд.
Вряд ли переход на Кипр связан с тем, что клубом владеет Евгений Савин. Конечно, спрашивать надо у самого Дениса, но я сомневаюсь в этом. Для меня ключевой фактор такого выбора – гарантии регулярной игры за клуб», – сказал Черышев-старший.
- 35-летний Черышев был свободным агентом более полугода. Греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт.
- 1 февраля он дебютировал за «Красаву», сыграв впервые за 9 месяцев.
- Владелец клуба Евгений Савин находится в розыске и заочно арестован в РФ по обвинению в дискредитации российской армии.
