Пономарев похвалил Савина: «Выбился в умные люди»

1 февраля, 22:19
8

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о Евгении Савине, владеющим кипрским клубом «Красава ЕНИ Ипсонас».

«Как игрока я его совсем не помню. В «Крыльях» играл? Ну, ничего особо серьезного. А то, что он создал команду на Кипре, – молодец, выбился в умные люди», – сказал Пономарев.

Также бывший игрок сборной СССР отреагировал на переход вингера Дениса Черышева в «Красава ЕНИ».

«Футболист абсолютно не выдающийся, ничего не выиграл. Но молодец, что продолжает играть. Раз продолжает играть Черышев, значит травм серьезных не было, организм крепкий. Кипр хорошее место, климат отличный. Лига на уровне Африки где-то, с нашей несравнимо по уровню», – сказал Пономарев.

  • Сегодня 35-летний Черышев дебютировал в новом клубе. Для экс-вингера сборной России это был первый матч с 26 апреля прошлого года, когда он выступал за «Паниониос».
  • «Красава ЕНИ» занимает 12-е место в чемпионате Кипра с 17 очками после 20 матчей.

Источник: «Советский спорт»
Кипр. Первый Дивизион Красава ЕНИ Савин Евгений Черышев Денис Пономарев Владимир
Интерес
1769974998
Скажите патриотичному непосвящённому пенсионеру, что Савин-"беглый враг России" под статьёй УК РФ и тогда печатайте хоть неделю его звучные комментарии.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1769977933
Передайте деду, что скорая из "Кащенко" уже в пути.
Ответить
Безлимит
1769983051
Сава красава.Даже до Пономарева это дошло.
Ответить
алдан2014
1769988893
Это что я щас прочитал...выбился в умные люди,высший пилотаж от Пономарёва. Ну не печатайте уже старого дядьку. Чё прикалывается что ли? Сами в таком возрасте будем,если доживём. И не у всех будет в порядке с мозгами,это возраст,нет ничего зазорного. Лучше того же моста запомнить как игрока..
Ответить
Император Бомжей
1770001995
Дед конечно выдал, редкую чушатину, про Савина то фиг с ним, понятно дело он не следил, а вот про Черышева, что он без серьезных травм поиграл, это жесть. Черышев ломался чаще, чем дед носкм меняет и травмы были разные))) Кстати, пока по пути Чернышева идет Захарян, тоже закончит на Кипре )))
Ответить
