Пономарев похвалил Савина: «Выбился в умные люди»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о Евгении Савине, владеющим кипрским клубом «Красава ЕНИ Ипсонас».

«Как игрока я его совсем не помню. В «Крыльях» играл? Ну, ничего особо серьезного. А то, что он создал команду на Кипре, – молодец, выбился в умные люди», – сказал Пономарев.

Также бывший игрок сборной СССР отреагировал на переход вингера Дениса Черышева в «Красава ЕНИ».

«Футболист абсолютно не выдающийся, ничего не выиграл. Но молодец, что продолжает играть. Раз продолжает играть Черышев, значит травм серьезных не было, организм крепкий. Кипр хорошее место, климат отличный. Лига на уровне Африки где-то, с нашей несравнимо по уровню», – сказал Пономарев.