Черышев прокомментировал уголовное преследование Савина в России

Новичок кипрской «Красавы» Денис Черышев рассказал о своем отношении к тому, что против владельца клуба Евгения Савина в РФ возбуждено уголовное дело.

«Об этом не думал. Да, мне Женя говорил про это, но я далек от политики, приехал играть в футбол. Я православный христианин и должен любить всех», – заявил Черышев.