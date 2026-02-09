Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Черышев прокомментировал уголовное преследование Савина в России

Черышев прокомментировал уголовное преследование Савина в России

Сегодня, 14:21
1

Новичок кипрской «Красавы» Денис Черышев рассказал о своем отношении к тому, что против владельца клуба Евгения Савина в РФ возбуждено уголовное дело.

«Об этом не думал. Да, мне Женя говорил про это, но я далек от политики, приехал играть в футбол. Я православный христианин и должен любить всех», – заявил Черышев.

  • Савин находится в розыске и заочно арестован в РФ по обвинению в дискредитации российской армии.
  • 35-летний Черышев был свободным агентом более полугода. Греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт.
  • 1 февраля он дебютировал за «Красаву», сыграв впервые за 9 месяцев.

Источник: Спортс’’
Кипр. Первый Дивизион Красава ЕНИ Савин Евгений Черышев Денис
FROLL007
1770637942
Меньше Савину надо было распускать свой поганый язык. Гыгыгы
