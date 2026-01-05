Президент «Пафоса» упрекнул Карседо перед уходом в «Спартак»

Роман Дубов, президент «Пафоса», высказался о фигуре тренера Хуана Карлоса Карседо, уходящего в «Спартак».

Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.

В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.

«Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.

– Денис Казанский отмечал: в Спартаке потребуют результат здесь и сейчас, тут бешеное давление, нужна психологическая устойчивость, крепкие нервы – и вопрос, есть ли это у Карседо. По мнению Тимура Журавеля, Хуан плохо реагирует на любое давление, умный тактик, но неумелый управленец. Что из этого верно?

– Еще пару лет назад «Пафоса» просто не существовало. Каждый успех здесь перекрывал любые негативные моменты, а внешнего давления практически не было. [Сейчас] внутреннее давление он выдерживает уже лучше – и мы старались его не перегибать, особенно в последний сезон. Что давить, когда есть результат? В «Спартаке» с этим будет сложнее.

Возможно, ему поможет то, что он не понимает [русский] язык и не будет глубоко погружен в медиа-пространство. Работа с проблемными игроками, жесткие персональные разговоры, дисциплина, отстранения – это не его сильная сторона. Лучше, если эти функции возьмет на себя клуб.

– Каким был ваш последний разговор с Карседо перед его отбытием в Москву?

– Вчера перед последним матчем с «Аполлоном» (1:2) я сказал ему: «Ты мог уйти красивее – не вести переговоры за спиной. Мы бы поняли.

Но обид не держим. [Раз тебе] надо [уйти] – поддержим. Мы хотим, чтобы у тебя получилось. Потому что за этим стоит и наша репутация. Будет сложно – звони. Спасибо за работу. И уйди сегодня красиво. Как победитель». Но уйти как победитель не получилось.