Экс-футболист «Барселоны» может возглавить «Реал»

В Испании раскрыли имя еще одного кандидата на пост главного тренера «Реала».

Это 38-летний Сеск Фабрегас, который возглавляет «Комо».

Руководство «Реала» очень впечатлено работой Фабрегаса в Италии.

Перспективный тренер хотел бы остаться в «Комо», но предложение из Мадрида может изменить его мнение.