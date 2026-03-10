Экс-футболист «Барселоны» может возглавить «Реал»

В Испании раскрыли имя еще одного кандидата на пост главного тренера «Реала».
Это 38-летний Сеск Фабрегас, который возглавляет «Комо».
Руководство «Реала» очень впечатлено работой Фабрегаса в Италии.
Перспективный тренер хотел бы остаться в «Комо», но предложение из Мадрида может изменить его мнение.
- Будучи футболистом, Фабрегас выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год.
- «Комо» – его единственный тренерский опыт.
- Испанец вывел команду в Серию А. Сейчас же они идут на 5-м месте, уступая «Роме» с 4-й строчки лишь по дополнительным показателям.
Источник: Football Italia